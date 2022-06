Férias sim, mas poupadas. Crise condiciona mais de 80% dos portugueses

Mais de 80% dos portugueses afirma que a crise teve peso na decisão do valor a gastar nas férias © Nuno Brites/Global Imagens

Por José Milheiro 26 Junho, 2022 • 09:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dos inquiridos que responderam que vão fazer férias este ano, uma larga maioria de 79% vai descansar em Portugal, mas só 19% equaciona instalar-se numa unidade hoteleira.

Da população inquirida, que pensa ir de férias, 44% afirma que vai gastar o mesmo dinheiro; embora 82% diga que a crise teve peso na decisão do valor a gastar.

A sondagem deste mês perguntou ainda aos portugueses qual o país estrangeiro que mais gostariam de visitar e os três primeiros da lista são a Itália (15%), a Espanha (11%) e o Brasil (8%).

Entre as melhores praias portuguesas estão as do Algarve (48%), seguida da Costa de Prata (10%).

Sobre as "férias de sonho", os inquiridos colocam em primeiro lugar viajar pelo mundo (25%), a par de "estar com a família em qualquer lugar" (25%) e 23% assumem que queriam estar numa praia paradisíaca.

Ficha Técnica:

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, Jornal de Notícias e Diário de Notícias com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com economia.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 14 e 19 de junho de 2022. Foram recolhidas 804 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal.

Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade. À amostra de 804 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,46%.

A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.