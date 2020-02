Ferrovia 2020? Só em 2023. Até agora, Governo apenas cumpriu uma das 20 obras prometidas

Nova data prevista para a conclusão das obras é 31 de dezembro de 2023 © Jorge Amaral/Global Imagens

O programa foi apresentado há quatro anos pelo então ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques. O Ferrovia 2020 iria, até ao final deste ano, renovar por completo as condições ferroviárias portuguesas, nas linhas de norte a sul do país. Tal ainda não aconteceu nem irá acontecer no prazo previsto.

Dos 20 empreendimentos planeados, apenas um está totalmente concluído (a renovação integral de via do troço Alfarelos-Pampilhosa, na linha do Norte) e outros dois estão em vias de o ficar (os troços Caíde-Marco, na linha do Douro, e Nine-Viana do Castelo, na linha do Minho), pois falta-lhes ainda a sinalização eletrónica.

E dos restantes 17 empreendimentos em falta, ainda só outros três estão em obra (a construção da nova linha entre Évora e Elvas e a modernização dos troços de Viana do Castelo-Valença e Covilhã-Guarda).

Segundo as contas do jornal Público, no total, dos 1193 quilómetros de linha de comboios programados, apenas 11% ficaram prontos.

De notar ainda que dos 2.700 milhões de euros de investimento prometidos pelo Governo para o programa, até ao momento, apenas 330 milhões foram mobilizados.

As linhas do Oeste, Douro e Algarve são aquelas em que o programa está mais atrasado. Na linha do Oeste, ainda nem foi lançado concurso público para as obras entre Meleças e Caldas da Rainha; na linha do Douro, a eletrificação até à Régua deveria ter sido concluída em 2019, mas tal só deverá acontecer daqui a três anos, uma vez que houve uma mudança de projetista; e, na linha do Algarve, o projeto de eletrificação ainda vai ter de ser sujeito a uma avaliação do impacto ambiental.

Quanto à modernização da Linha do Norte (obras que já se arrastam há 22 anos), é a própria Infraestruturas de Portugal (IP) quem admite que não trará grandes melhorias na ligação entre Lisboa e Porto (passará a ser feita em duas horas e 39 minutos, em vez de duas horas e 44 minutos - um avanço de cinco minutos), pois não estão previstas alterações no traçado, apenas otimizações no canal ferroviário já existente.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo , o vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, Carlos Fernandes, avança que a nova data prevista para a conclusão das obras do Ferrovia 2020 é 31 de dezembro de 2023.