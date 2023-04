Fitch mantém rating de Portugal em BBB+ com perspetiva estável

© Pixabay

Por Lusa 14 Abril, 2023 • 22:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de notação financeira Fitch reafirmou esta sexta-feira a avaliação à dívida soberana portuguesa em BBB+, com perspetiva estável.

Em outubro do ano passado, a Fitch melhorou o rating de Portugal de BBB para BBB+, justificando a decisão com o facto de Portugal ter uma "política orçamental prudente, apesar dos choques externos significativos" e os indicadores de governação e o PIB per capita, acima da média dos seus pares.

A próxima agência prevista pronunciar-se sobre Portugal é a Moody's, em 19 de maio.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de rating são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.