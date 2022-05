Fitch mantém rating de Portugal em BBB, mas sobe perspetiva para positiva

© Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Por Lusa 06 Maio, 2022 • 22:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de rating Fitch manteve hoje o nível de investimento da dívida soberana portuguesa em BBB, mas subiu a perspetiva de estável para positiva, destacando o desempenho orçamental e considerando que a estabilidade política apoia a redução da dívida.

"Uma recuperação económica mais forte do que o esperado e um grau de contenção de despesa na resposta do Governo à pandemia levaram a melhores resultados orçamentais em relação à média da zona euro", refere a agência na nota divulgada hoje, recordando que o défice orçamental português atingiu 2,8% do PIB em 2021, abaixo dos 5,8% em 2020, e significativamente melhor do que a meta do Governo de 4,3% do PIB e inferior ao défice médio da zona euro.

A Fitch deverá voltar a olhar para a dívida portuguesa no dia 28 de outubro, estando previsto que a próxima agência a pronunciar-se sobre Portugal deverá ser a Moody's, no dia 20 de maio.

Em comunicado, o ministro das Finanças, Fernando Medina, diz que "esta melhoria decidida pela Fitch permite enfrentar a incerteza internacional e eventuais alterações de política monetária com confiança acrescida, suportada na política do Governo para defender as condições de financiamento das empresas, das famílias e da República".