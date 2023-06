Fórum BCE reúne-se em Sintra com discurso de Lagarde a marcar arranque dos debates

Christine Lagarde © Andre Pain/AFP

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa esta terça-feira na abertura do arranque dos debates do Fórum BCE, em Sintra, que tem como tema a estabilização macroeconómica num ambiente de inflação volátil.

O discurso de Lagarde marca o início das sessões de debate, depois de esta segunda-feira ter recebido os governadores de bancos centrais, académicos, especialistas do mercado financeiro e decisores políticos participantes no Fórum BCE para um jantar de boas-vindas, durante o qual a vice-diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath fez uma intervenção.

O encontro organizado pelo BCE ocorre numa altura em que a inflação continua a centrar a atenção dos decisores, apesar dos ajustamentos de política monetária implementada pelos principais bancos centrais.

A primeira sessão de hoje, moderada por Fabio Penetta, membro do Conselho Executivo do BCE, será dedicada ao papel das expectativas da inflação na política monetária perante múltiplos choques da oferta, durante a qual a economista Silvana Tenreyro irá apresentar o seu 'paper' sobre o tema.

A esta sessão segue-se uma outra sobre a avaliação dos custos da inflação, presidida pelo membro do Conselho Executivo do BCE Frank Elderson, na qual participará o autor do 'paper' subordinado ao tema Francesco Lippi, professor da LUISS Universit, e a vice-governadora do Banco do Canadá, Sharon Kozicki.

Em destaque estará também a energia, com um painel que se irá debruçar sobre as mudanças estruturais neste mercado e o impacto para a inflação, moderado por Isabel Schnabel, membro do Conselho Executivo do BCE, e que contará com Ida Wolden Bache, governadora do Banco Central da Noruega, Christiane Baumeister, professora na Universidade de Notre Dame, Javier Blas, colunista da Bloomberg e Miguel Gil Tertre, economista-chefe na Comissão Europeia.

O tradicional Fórum BCE decorre até quarta-feira em Sintra, Portugal.