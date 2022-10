Fórum de Sustentabilidade e Sociedade. Trabalho Digno marca início dos diálogos de sustentabilidade

© DR

A agenda de desenvolvimento das Nações Unidas tem sido a bússola para os assuntos sociais e económicos. Mas num tempo que se prevê de mudanças estruturais, a discussão destes temas tem de ser cada vez mais eficaz. É por isso que o tema do Trabalho Digno estará em discussão na primeira sessão dos seis Diálogos de Sustentabilidade, uma parceria das marcas Global Media Group com o Inatel, inserida no Fórum de Sustentabilidade e Sociedade.

Assista em direto, esta sexta-feira, a partir das 10h00 no site da TSF.

PROGRAMA:

10h00 - Boas Vindas

Rafael Barbosa, diretor-adjunto do Jornal de Notícias

10h10

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

10h30

Manuel Carvalho da Silva, coordenador do CoLABOR e do CES Lisboa

10h45

Diálogo com os convidados, com moderação de Rafael Barbosa, diretor-adjunto do Jornal de Notícias

11h30 Encerramento