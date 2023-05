Frederico Pinheiro "foi um assessor muito eficiente" que "nunca se negou a fazer qualquer tarefa"

Maria António Araújo foi chefe de gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos © Direitos Reservados/ARTV

A chefe de gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos assegura que o ex-adjunto de João Galamba sempre foi um bom profissional, respondendo a todas as solicitações com rapidez. Maria António Araújo explica que nunca teve registo de conflitos que envolvessem Frederico Pinheiro.

"Sempre tive uma opinião muito positiva do trabalho dele enquanto assessor, sempre foi um assessor muito eficiente, nunca se negou a fazer qualquer tarefa (...) sempre foi muito tempestivo a entregar as coisas que eram pedidas. Não tenho uma opinião nada negativa do doutor Frederico Pinheiro enquanto assessor, respondia muito rapidamente, cada vez que o senhor ministro precisava de uma informação, mesmo quando eu também precisava de uma informação, era muito rápido a responder. Sempre tive uma boa relação de trabalho com o doutor Frederico Pinheiro", garante.

Questionada sobre se Frederico Pinheiro era uma pessoa conflituosa no Ministério, Maria António Araújo sublinha que "nunca" teve "conhecimento direto de um conflito entre colegas".

"Essas coisas normalmente eu saberia, porque até pela minha forma de estar e de gerir a equipa, se houvesse algum conflito, normalmente era-me reportado e nunca tive nenhum reporte a esse nível em relação ao doutor Frederico Pinheiro", acrescenta.

Maria Antónia Araújo disse ainda que Frederico Pinheiro tinha por hábito tomar notas das reuniões a que assistia, como o ex-adjunto disse que fez na reunião preparatória do grupo parlamentar do PS com a ex-presidente executiva da TAP, em janeiro.