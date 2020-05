© Jorge Amaral/Global Imagens

Os funcionários públicos podem não ter aumentos em 2021, ao contrário do que está prometido no Orçamento de Estado deste ano e do que ficou assente na mesa de negociações com os sindicatos.

Em entrevista ao jornal Público , a ministra da Administração Publica, Alexandra Leitão, revelou que não pode, neste momento, assegurar que vai ser possível pagar aumentos na função pública.

"O que estava previsto era que em 2021 haveria um aumento em linha com a inflação de 2020, nunca inferior a 1%. Gostaria muito de conseguir assegurar que isso será possível em 2021. Não o posso responsavelmente fazer",

A ministra da Administração Publica lembra que, devido à pandemia de Covid-19, "nos últimos 45 dias temos uma situação completamente diferente da que tínhamos quando este compromisso foi assumido".

"O que posso dizer é que gostaria de manter o compromisso. Continuo com o compromisso da valorização dos trabalhadores da administração pública. Não posso, neste momento, assegurar que vai ser possível pagar aumentos de 1% em 2021", reforça.

