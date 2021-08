Fundo de Resolução vai decidir conversão da dívida de Luís Filipe Vieira

© Filipe Amorim / Global Imagens

Luís Filipe Vieira já anunciou que não tem dinheiro para pagar as dívidas e, por isso, o Novo Banco já apresentou ao Fundo de Resolução as hipóteses para uma possível conversão da dívida da empresa do antigo presidente do Benfica. Em causa estão mais de 160 milhões de euros. O jornal de Negócios explica na edição desta segunda-feira quais os cenários em cima da mesa e há uma decisão a tomar nas próximas horas.

O antigo presidente do Benfica já tinha dito durante a Comissão Parlamentar de Inquérito ao antigo BES

que o Novo Banco devia converter os títulos de divida em ações e assumir o controlo da empresa Promovalor. O Fundo de Resolução já conhece as possibilidades e tem até amanhã para tomar uma decisão.

O empréstimo obrigacionista da Promovalor de 160 milhões de euros expira no ultimo dia do mês de agosto. Por isso, os títulos de dívida, as chamads VMOC, vão converter-se em ações, que passam para as mãos do credor, ou seja, o Novo Banco passa a ser acionista da empresa de Luís Filipe Vieira.

A decisão está nas mãos do Fundo de Resolução, escreve o Jornal de Negócios, e há várias possibilidades.

Num primeiro cenário, o Novo Banco fica com a maioria do capital da Promovalor, 60% das ações da empresa, e por isso com poder para decidir sobre as atividades da empresa de construção.

Num segundo cenário, fica tudo adiado até nova data, estendendo o prazo para o pagamento destas obrigações, e ficando o banco com a dívida à espera que a empresa ou Luís Filipe Vieira possam pagar

no futur.

De acordo com o Negócios, o Novo Banco está mais inclinado a aceitar assumir uma posição de controlo

dos destinos da empresa de Vieira. A decisão está nas mãos do Fundo de Resolução.