Fundo Monetário Internacional duplica pessimismo para o défice português

O Fundo Monetário Internacional (FMI) piorou a projeção para o défice deste ano. A nova estimativa aponta para um saldo negativo de 5% do Produto Interno Bruto (PIB), muito acima dos 2,7% estimados nas últimas projeções, e também superior aos 4,3 inscritos pelo Governo no Orçamento para 2021 - uma estimativa que o executivo já admitiu que iria rever para pior no Programa de Estabilidade que vai entregar no parlamento na próxima semana.

O valor consta da base de dados da instituição, já tornada pública embora o relatório correspondente ("Fiscal Monitor") seja publicado apenas nesta quarta-feira.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva também reviu em baixa as perspetivas para 2022, projetando agora um saldo negativo de 1,9%, ligeiramente acima dos 1,6% estimados em outubro.

Em 2023 o saldo ainda será negativo, atingindo quase 1,4% do PIB. A partir de 2024 o FMI projeta excedentes: 0,5% nesse ano, e quase 0,3% nos dois seguintes.