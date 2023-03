Galamba quer que CEO da TAP deixe de desempenhar funções "o mais rápido possível"

João Galamba, ministro das Infraestruturas © António Pedro Santos/Lusa

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, disse esta quinta-feira que a ideia do Governo é que Christine Ourmières-Widener saia da TAP o "mais rápido possível" e assegura que o Executivo cumprirá a lei no que toca ao pagamento de indemnizações.

"Essa matéria ainda não foi decidida, mas a ideia é que a CEO da TAP deixe de desempenhar funções o mais rapidamente possível", disse o ministro das Infraestruturas aos jornalistas.

Sobre se a presidente da Comissão Executiva, Christine Ourmières-Widener, e o presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, sairão com indemnizações, João Galamba assegura que o Governo "cumprirá a lei", por isso "será pago o que tiver de ser pago e não será pago o que não tiver de ser pago".

Quanto ao substituto, Luís Rodrigues, o ministro das Infraestruturas garante ser "um grande quadro" e estar "bastante contente com a escolha", referindo ainda que a ideia é que o novo dirigente da TAP assuma as duas pastas até à privatização da companhia aérea.

O governante foi questionado sobre se este caso poderá pôr em causa a venda da empresa e Galamba é perentória: "Os resultados e a solidez da TAP falarão por si. Estamos tão confiantes como antes e a privatização tem tudo para correr bem."

"O que leva os resultados a serem melhores do que o esperado não é um comportamento melhor do que o esperado na área dos custos, mas um comportamento francamente melhor do que o esperado na área das receitas", explica o ministro, sendo mais incisivo logo a seguir: "Lucros previstos em 2025 acontecerem três anos antes não tem a ver com os cortes."

O Governo decidiu na segunda-feira demitir a presidente da Comissão Executiva, Christine Ourmières-Widener, e o presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja, na sequência do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre o caso da indemnização paga a Alexandra Reis.