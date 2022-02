Galp emite recomendação de localização de refinaria "nas próximas semanas"

© Filipe Amorim/Global Imagens

O presidente executivo da Galp, Andy Brown, afirmou esta quarta-feira que a empresa irá apresentar uma recomendação para a localização de uma refinaria de lítio "nas próximas semanas", após estudos e conversas com autarquias.

"É um estudo técnico mas também social que estamos a fazer, que virá com uma recomendação nas próximas semanas", disse esta quarta-feira Andy Brown na sede da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), durante a cerimónia de assinatura de um protocolo com vista à reconversão da refinaria de Matosinhos (distrito do Porto) numa cidade da inovação.

O executivo da Galp reconheceu que a empresa está "a olhar para várias localizações, a conversar com as autarquias, a olhar para todas as coisas que tornariam essas instalações de reconversão um sucesso".

Em causa estão questões "de logística, de serviços" e de "acesso às redes de gás", enumerou, estando afastada a hipótese dessa refinaria de lítio suceder à petrolífera em Leça da Palmeira, em Matosinhos.

No dia 4 de fevereiro, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse que por ser "um investimento 100% privado", a localização da refinaria de lítio não compete ao Governo, embora tenha preferência por uma zona perto de minas.

"Tudo faremos para que essa mesma refinaria esteja o mais próximo dos territórios onde houver minas, certamente, mas essa é uma escolha das entidades privadas", prosseguiu.