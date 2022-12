Galp estima pagar 100 milhões de euros ao Estado devido à taxa sobre lucros excessivos

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 23 Dezembro, 2022 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Galp estima pagar 100 milhões de euros ao Estado português devido à taxa sobre lucros excessivos que foi aprovada esta semana no Parlamento.

"O Parlamento português aprovou ontem a implementação de um novo imposto que será aplicável às atividades de refinação e comerciais da Galp em Portugal, relacionadas com o ano de 2022 e 2023. Numa base preliminar, este novo imposto poderá ter um impacto potencial de até 100 milhões de euros sobre a Galp em relação ao ano fiscal de 2022", refere a empresa numa nota enviada aos mercados financeiros.

A proposta do Governo, para taxar os lucros extraordinários, engloba as energéticas e as empresas de distribuição, e o Executivo prevê que entrem nos cofres do Estado entre 50 e 100 milhões de euros quando o imposto estiver em vigor.

No Parlamento, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, explicou que "a margem de estimativa tem uma margem de erro" pelo que o Governo não pode avançar com valores concretos. No entanto, garantiu que a taxa será temporária e afeta as empresas com lucros acima de 20%, tendo em conta a média dos últimos quatro anos.

"As empresas devem um esforço de solidariedade e, de forma excecional e temporária, contribuir na justa medida com os lucros excecionais e temporários", apelou.

Nos primeiros nove meses do ano, a Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.