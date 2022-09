Garantia para a Infância começa a ser paga sexta-feira e vai beneficiar 150 mil crianças

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social © Tiago Petinga/Lusa

A Segurança Social vai começar a pagar esta sexta-feira a Garantia para a Infância, prestação que procura combater a pobreza extrema de menores de idade. A data foi anunciada pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, durante a audição na Comissão do Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República.

"É pago a dia 16 [de setembro] a 150 mil crianças que, pela primeira vez, vão ter este apoio excecional diferenciado relativamente à Garantia para a Infância", afirmou a ministra no Parlamento.

No mesmo dia, avançam os pagamentos dos reforços do abono de família e o pagamento aos menores de idade beneficiados pelo alargamento do terceiro escalão.

"No reforço do abono de família temos 500 mil crianças e jovens abrangidas pelo pagamento que será feito no dia 16 e 80 mil crianças abrangidas pelo alargamento do terceiro escalão que também será pago no dia 16", explicou Ana Mendes Godinho.

A Garantia para a Infância tem como objetivo complementar o abono de famílias, sendo que as duas prestações são pagas em conjunto. A medida assegura que nenhum jovem ou criança em situação de pobreza extrema recebe menos de 70 euros por mês. É uma prestação de atribuição automática, logo não é necessário que a família a solicite.

A medida foi apresentada em outubro de 2021 para, num primeiro momento, estar prevista ser paga no início deste ano, mas vai ser paga com retroativos ao mês de julho.