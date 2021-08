Garantidos 280 postos de trabalho e pagamento de salários até Dielmar ser vendida

© Pedro Reis Martins/Lusa

Os cerca de 280 postos de trabalho e o pagamento dos salários dos trabalhadores da Dielmar estão garantidos até que a venda da empresa esteja concluída. A garantia é de Marisa Tavares, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Sector Têxtil da Beira Baixa, que se reuniu esta sexta-feira com o Ministério da Economia e com o administrador de insolvência.

Esta tarde, em plenário, as trabalhadoras souberam que "têm o posto de trabalho salvaguardado e continuam trabalhadoras da Dielmar. Enquanto decorrer o processo de venda, está garantido", contou Marisa Tavares à TSF.

Marisa Tavares revela os resultados da reunião com o ministério e o administrador de insolvência. 00:00 00:00

O Governo e o administrador de insolvência estão a "trabalhar numa solução para que as trabalhadoras cheguem ao final do mês de agosto e tenham o vencimento disponível".

"Não vão ficar com salários em atraso, nem isso podia ser uma solução." O sindicato vai manter "contactos regulares" com todas as trabalhadoras da empresa que, no dia 18, data em que terminam o atual período de férias, não vão trabalhar.

Recebidas as boas notícias - e com as trabalhadoras "mais tranquilas - a líder do sindicato explica que não podem, ainda assim, ficar "completamente descansadas".

"É um processo que temos de acompanhar passo a passo, devagarinho", mas a salvaguarda do posto de trabalho é "uma mais-valia" e um objetivo que as trabalhadoras referiram "desde o primeiro momento", assim como a "continuidade da Dielmar, em Alcains, com o mesmo número de postos de trabalho".

Os trabalhadores da empresa já tinham manifestado, esta quarta-feira a intenção de continuar a trabalhar a partir do dia 18, mediante a garantia de condições, nomeadamente matéria-prima, para as encomendas que ficaram na linha.