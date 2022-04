Gasóleo desce 12 cêntimos e gasolina quatro a partir de segunda-feira

© Direitos Reservados

Na próxima semana, os combustíveis vão descer. A maior queda é no gasóleo, que segundo as previsões do Governo, recua 12 cêntimos. Já a gasolina também desce, mas apenas quatro cêntimos.

Apesar desta descida, o executivo mantém inalterado o desconto temporário do ISP de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e 3,7 cêntimos por litro de gasolina, segundo anunciou o Ministério das Finanças.

Neste mês de abril, o Governo irá manter o Autovaoucher no valor de 20 euros. Desde quatro de março, foram pagos cerca de 40 milhões de euros, de um total de 66.893.075.