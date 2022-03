Gasóleo sobe 16 cêntimos e gasolina aumenta seis cêntimos na segunda-feira

© André Rolo/Global Imagens

Depois de ter recuado no início desta semana, o gasóleo vai subir novamente mais 17 cêntimos na próxima segunda-feira. A estimativa é do Governo e, por isso, o executivo anuncia uma redução de 1,3 cêntimos do ISP.

Já a gasolina, segundo os cálculos do executivo, irá aumentar apenas seis cêntimos e por isso o ISP mantêm-se.

Tal como o ministro das Finanças, João Leão, anunciou esta sexta-feira, o Autovoucher de 20 euros vai manter-se em abril.

No total, de acordo com dados do Governo, desde 4 de março 969.092 consumidores aderiram ao programa, tendo o Estado pago já quase 30 milhões de euros em apoios.