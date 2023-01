Gasolina sobe 2,6 cêntimos por litro e gasóleo 24 cêntimos no 4.º trimestre

A nível carga fiscal total, o ISP "manteve o seu valor no caso do GPL Auto" © Leonel de Castro/Global Imagens

O preço médio de venda ao público da gasolina aumentou 2,6 cêntimos por litro (c/l) e o do gasóleo subiu 24 cêntimos por litro no 4.º trimestre de 2022 face ao período homólogo, avançou a Apetro esta quarta-feira.

"Em relação ao trimestre anterior e ao trimestre homólogo, no 4.º trimestre de 2022 o PMVP [preço médio de venda ao público] da gasolina 95 foi respetivamente inferior em 10,0 c/l (-5,5%) e superior em 2,6 c/l (+1,5%), o do gasóleo rodoviário inferior em 7,1 c/l (-3,9%) e superior em 24,0 c/l (+15,8%), e o do GPL Auto inferior em 2,5 c/l (-2,8%) e superior em 6,0 c/l (+7,3%)", avança a Associação Portuguesa das Empresas Petrolíferas (Apetro).

De acordo com a Apetro, "a descida do PMVP na gasolina 95 no 4.º trimestre de 2022 face ao trimestre anterior foi devida à descida da cotação em 11,1 c/l e do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 3,6 c/l".

Já os custos de armazenagem, distribuição e comercialização aumentaram 3,1 c/l e o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) subiu 3,5 c/l, refere a associação.

No gasóleo rodoviário, acrescenta a Apetro, "a descida do PMVP no mesmo período também foi causada pela descida das cotações em 4,1 c/l, do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 1,2 c/l e do ISP em 0,5 c/l", enquanto os custos de armazenagem, distribuição e comercialização cresceram 0,1 c/l.

Por sua vez, no caso do GPL Auto, a descida do PMVP deveu-se à diminuição das cotações em 3,7 c/l, que absorveu a subida dos custos de armazenagem, distribuição e comercialização em 1,7 c/l, não havendo neste produto alterações de ISP.

A nível carga fiscal total, o ISP "manteve o seu valor no caso do GPL Auto e aumentou, em média, 3,5 c/l na gasolina 95 e desceu, em média 0,5 c/l no gasóleo rodoviário no 4.º trimestre de 2022", enquanto o IVA desceu em todos os produtos, consequência da queda dos PMVP, refere a Apetro.

De acordo com a associação, com a redução no ISP, a carga fiscal no 4.º trimestre de 2022 representou 47,2% na gasolina, 37,3% no gasóleo e 37,6% no caso do GPL.

Comparando com Espanha, em Portugal o preço médio antes de impostos (PMAI) no trimestre foi inferior na gasolina 95 (-3,4 c/l), no gasóleo (-3,8 c/l) e no GPL (-27,7 c/l).

Já em relação à média da zona euro, o PMAI nacional foi superior na gasolina 95 (+1,3 c/l) e no gasóleo rodoviário (+1,0 c/l), mas inferior no GPL Auto (-2,7 c/l).

Os PMVP praticados em Portugal face a Espanha foram superiores na gasolina 95 (+1,9 c/l), inferiores no gasóleo rodoviário (-8,0 c/l) e no GPL Auto (-16,1 c/l).

Comparando com a média da zona euro, os PMVP são inferiores na gasolina 95 (-6,7 c/l), no gasóleo rodoviário (-11,4 c/l) e superiores no GPL Auto (+5,1 c/l).

A Apetro indica que, "tal como refere a Comissão Europeia, deve existir alguma reserva nesta comparação, uma vez que o reporte dos preços não é uniforme e o nível de incorporação de biocombustíveis, tal como o seu tratamento fiscal, também não é igual em todos os países".