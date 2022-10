José Abraão, líder da Fesap, é o convidado da Vida do Dinheiro, entrevista da TSF e do Dinheiro Vivo.

Por Ana Maria Ramos (TSF) e Salomé Pinto (Dinheiro Vivo) 29 Out, 2022 • 11:37

Depois de um acordo plurianual considerado histórico, entre o governo e dois sindicatos, um deles, Federação Sindical da Administração Pública considera que a chamada gerigonça marginalizou os sindicatos.

O presidente da Fesap, José Abraão, entrevistado pela TSF e Dinheiro Vivo, considera que o tempo em que o PS governou com o apoio parlamentar do BE, PCP e dos Verdes, dificultou o trabalho dos sindicatos.