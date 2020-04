Ginásios vão reabrir? Setor continua à espera de uma decisão do Governo

"Há operadores interessados em abrir o mais brevemente possível e outros que pretendem abrir mais tarde" © Pixabay

É com grande expectativa que o presidente da Associação de Ginásios e Academias de Portugal aguarda pela decisão do Governo sobre quais os setores que retomam atividade a partir de 4 de maio. José Carlos Reis diz que para já a incógnita é grande. A associação que representa mil e cem clubes, que empregam 17 mil profissionais, afirma que só quer abrir quando as autoridades entenderem que é seguro.

"A informação que nos tem sido dada é de que essa atualização é feita semanalmente, e, como tal, não se podem comprometer com nenhuma data de abertura", conta à TSF. José Carlos Reis esclarece ainda que, "no setor, há sentimentos diferentes: há operadores interessados em abrir o mais brevemente possível e outros que pretendem abrir mais tarde, para o fazerem com mais segurança". Quanto às preocupações da Associação de Ginásios e Academias de Portugal, José Carlos Reis assegura: "Queremos criar as condições para que os clubes entrem em funcionamento com segurança."

A 16 de abril a Associação de Ginásios e Academias de Portugal apresentou ao secretário de Estado da Juventude e Desporto medidas para a reabertura dos ginásios. Um plano que, de acordo com José Carlos Reis, garante a gestão do espaço, distanciamento de segurança e medidas de higiene. Desde esse dia aguardam por uma resposta, diz o representante do setor. "Nós tivemos uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e do Desporto a 16 de abril e fizemos a apresentação dessas medidas. Foi-nos dito que seriam remetidas para o Ministério da Saúde e para a DGS para serem validadas."

Entre as várias medidas propostas pela Associação de Ginásios e Academias de Portugal encontra-se o encerramento dos chuveiros, uma limitação do tempo de treino de cada utente e que a utilização das máquinas seja reduzida para metade. Para impulsionar a atividade é ainda proposta a redução do IVA para 6% e benefícios fiscais para quem pratica exercício físico num destes espaços. "Temos os documentos prontos. Entendemos que esta seja uma situação nova, e o Governo não se quer comprometer com muita antecedência, porque pode haver razões para retroceder."

