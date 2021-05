Global Mobi Awards Prio atribuídos

Por António Catarino 12 Maio, 2021 • 20:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os vencedores da 3.ª edição dos Global Mobi Awards Prio, os primeiros prémios para o setor da mobilidade inteligente, iniciativa das marcas de informação Dinheiro Vivo e Motor24, foram revelados no decorrer de uma cerimónia transmitida, digitalmente, nos canais do grupo Global Media.

Um júri alargado, que incluiu jornalistas em representação dos mais importantes órgãos de comunicação social nacionais, entre eles a TSF, académicos e representantes de associações e empresas, avaliou, durante os últimos seis meses, as 53 candidaturas apresentadas nas 10 categorias a concurso.

Nos prémios reservados a veículos, produtos e serviços, o Volkswagen ID3 foi eleito como o Melhor Carro Elétrico; o Toyota Yaris Hybrid como Melhor Carro Híbrido e o Volvo XC40 Recharge como o Melhor Carro Híbrido Plug-In.

Uma novidade desta edição foi a participação do público através de uma votação eletrónica para escolher o preferido entre os candidatos a Melhor Carro Elétrico.

A escolha recaiu no Nissan Leaf, com a marca nipónica a vencer ainda o prémio Tecnologia Auto, atribuído ao inovador sistema de e-pedal.

Os prémios da mobilidade não distinguem apenas veículos de quatro rodas: a bicicleta elétrica Beeq C800 Trekking foi a eleita na categoria Melhor Veículo LEV (Light Eletric Vehicle).

Porto e Coimbra em destaque

Na categoria Cidades, o prémio foi atribuído ex-aequo às autarquias do Porto e de Coimbra pelos seus projetos de mobilidade urbana: a cidade Invicta com o projeto de partilha do espaço público IDEA, desenvolvido em cooperação com o CEIIA e com o IST-ID e Coimbra pelo trabalho desenvolvido pelo SMTUC (Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra).

As vereadoras da mobilidade das respetivas autarquias, Cristina Pimentel (Porto) e Regina Bento (Coimbra) receberam os prémios entregues pelo Presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, Marco Galinha.

No setor da mobilidade, a vencedora da categoria Empresas/Organizações foi a Go With th Flow e o prémio Cidadania atribuído a Miguel Veríssimo, autor do projeto de protótipo Space on Wheels. Trata-se de um conceito inovador para a modularidade e multifuncionalidade dos espaços sobre rodas.

Finalmente, o prémio para a Tecnologia de Mobilidade foi atribuído à EVIO que desenvolveu uma plataforma e uma aplicação inteligente para o carregamento de veículos elétricos, capaz de fornecer serviços a todos os intervenientes no ecossistema da mobilidade elétrica.

Na cerimónia da entrega de prémios, Emanuel Proença, administrador da Prio, parceira da iniciativa, sublinhou o rápido crescimento do mercado de veículos elétricos em Portugal.

Marco Galinha, presidente do Conselho de Administração do Global Media Group, reiterou o compromisso do grupo de media com a mobilidade sustentável em Portugal, de que os Global Mobi Awards Prio são exemplo, promovendo e estimulando a descarbonização dos transportes e uma mobilidade mais inteligente e feliz.

Vencedores

Organização Produto/Serviço/Projeto

Cidades

Câmara Municipal do Porto IDEA - Utilização partilhada e eficiente da via pública

Câmara Municipal de Coimbra SMTUC - Transportes Urbanos de Coimbra

Cidadania

Solartrap Arch SPACE on WHEELS



Empresas/Organizações

GoWithFlow

Carro Elétrico

Volkswagen ID.3

Carro Híbrido

Toyota Yaris Hybrid

Carro Híbrido Plug-In

Volvo XC40 Recharge plug-in hybrid

Veiculo LEV (Light Electric Vehicle)

BEEQ Bicycles C800 - Trekking

Tecnologia Auto

Nissan Iberica e-pedal

Tecnologia de Mobilidade

EVIO - Electric Mobility EVIO

Prémio Escolha do Público: Melhor Carro Elétrico

Nissan Leaf