GNR apreende 63 mil litros de bebidas açucaradas na fronteira com Espanha

Cerca de 63 mil litros de bebidas açucaradas no valor de 140 mil euros foram apreendidas pela GNR através da operação "Sugar Y Drinks". A rede comprava as bebidas em Espanha, onde não pagavam o imposto sobre as bebidas com açúcar, para serem traficadas para Portugal. Como não eram taxadas, estas bebidas acabavam por ser vendidas a um preço mais baixo. De acordo com o Deustche Welle, que avançou com a informação, a operação da GNR decorreu na fronteira de Vilar Formoso, mas a GNR diz à TSF que há outras ações de fiscalização.

Hélder Fernandes, da Unidade de Ação Fiscal da GNR, explica na TSF como funcionava esta rede 00:00 00:00

Em resposta à TSF, a GNR adianta que "as apreensões de bebidas açucaradas realizadas pela Guarda Nacional Republicana surgiram no âmbito da Operação "Sugar Y Drinks", onde foram desencadeadas as diligências policiais necessárias para o cumprimento de 28 mandados de busca, os quais resultaram na apreensão de cerca de 63 mil litros de bebidas açucaradas no valor estimado de 140 mil euros".

Na mesma nota é explicado que "o militares da Guarda apuraram que esta rede criminosa procedia à aquisição de quantidades avultadas de bebidas não alcoólicas em Espanha, em regime de suspensão de imposto, desrespeitando as regras de circulação previstas para este tipo de produtos, dado que a importação não era feita para um operador detentor de estatuto autorizado, sendo depois introduzidas no circuito económico sem a respetiva apresentação às estâncias aduaneiras competentes".

"Como não era pago ao estado o imposto (IEC) devido, as bebidas eram colocadas abaixo do preço de custo no mercado, o que originava uma concorrência desleal no setor", acrescenta a GNR.