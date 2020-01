Governo admite referencial "por setor" para aumentos salariais no privado

© Pixabay

O Governo admite a criação de referenciais "por setor" para atualização dos salários no privado, "tendo em conta os ganhos de produtividade e a inflação".

A hipótese está num documento de trabalho entregue esta terça-feira aos parceiros sociais na reunião da concertação social.

Depois das críticas do patrões sobre a proposta anterior - que apontava para um crescimento salarial médio de 2,7% em 2020, 2,9% nos dois anos seguintes e 3,2% em 2023 - o executivo admite agora que esse referencial passe a ser calculado de forma setorial, refletindo as realidades de cada uma das áreas de atividade.

Neste documento, o executivo estima ainda que nos próximos anos os salários cresçam uma média de 3,1%, acima dos 2,7% apresentados aos parceiros. A taxa de inflação média será de 1,4% e o indice de produtividade vai crescer entre 1,3 e 1,6%.

O Governo sublinha que "num cenário hipotético em que o crescimento salarial no médio prazo assentasse apenas no mero acompanhamento da inflação e da produtividade, o aumento expectável da massa salarial traduzir-se-ia na manutenção do cenário atual de desequilíbrio na partilha dos rendimentos, sem alteração significativa do peso dos salários no PIB".

O documento realça ainda que se se verificar a manutenção de uma tendência de crescimento dos salários acima da produtividade e inflação, "a recuperação do peso dos salários no PIB será residual e insuficiente para melhorar a distribuição da riqueza produzida em Portugal e assegurar uma reaproximação à média europeia".