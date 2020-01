Governo admite aumentos salariais superiores a 0,3% na função pública

Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública © Jorge Amaral/Global Imagens

Por TSF 17 Janeiro, 2020 • 10:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, anunciou, esta sexta-feira, que convocou os sindicatos da administração pública para uma nova ronda de negociações, com a questão dos salários em agenda.

O anúncio foi feito esta manhã, na Assembleia da República, na discussão do Orçamento do Estado para 2020 na especialidade.

A ministra não revelou as datas para as negociações, mas informou os deputados de que o Executivo poderá ir mais longe do que o anunciado aumento médio de 0,3% nos salários dos funcionários públicos.

Notícia em atualização