João Leão, ministro das Finanças © José Sena Goulão/Lusa

Por TSF 12 Outubro, 2020 • 19:47

O Governo apresenta o Orçamento do Estado para 2021 às 9h00 desta terça-feira, 13 de outubro.

"O Ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e a sua equipa de secretários de Estado apresentam o Orçamento do Estado para 2021, amanhã, 13 de outubro, pelas 9 horas, no Salão Nobre do Ministério das Finanças", informa o gabinete de João Leão.

O executivo deve entregar, ainda esta segunda-feira, no parlamento, a proposta do Orçamento do Estado para 2021.