Governo aprova minutas de contratos fiscais de investimento num total de 937 milhões de euros

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira as minutas de 26 contratos fiscais de investimento, cujos projetos representam um investimento de 937,3 milhões de euros, e preveem a criação de 1886 postos de trabalho até 2027.

As minutas aprovadas preveem a concessão de um crédito fiscal máximo de 92 milhões de euros a estes 26 projetos de investimento, justificado pelo seu interesse para a economia nacional.

"Foram aprovadas as minutas referentes a 26 contratos fiscais de investimento, a celebrar entre o Estado Português e várias sociedades comerciais, para o desenvolvimento de projetos com particular interesse para a economia nacional, representando um investimento global superior a 936 milhões de euros", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

A mesma informação adianta que estes projetos vão permitir a criação de 1886 novos postos de trabalho até 2027 e a manutenção dos atuais 9442 empregos, estando em causa "projetos de investimento produtivo, distribuídos pelo território e com forte representação da indústria transformadora".