Combate à Covid-19. Governo atribui 55 milhões de euros à ciência e inovação

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, anunciou a disponibilização de 55 milhões de euros © José Coelho/Lusa

O Governo anunciou que vai disponibilizar 55 milhões de euros de fundos europeus, "subsídios a fundo perdido", para apoiar a ciência e a inovação no combate à pandemia. O anúncio foi feito pela ministra da Coesão Territorial durante uma visita ao Politécnico de Bragança.

"Colocaremos os fundos europeus ao serviço, apoiando e suportando. Nós vamos, com avisos de concursos com uma linha de apoio para estimular a ciência, produzindo e desenvolvendo conhecimento para ajudar a combater a pandemia." Ana Abrunhosa explicou que os 55 milhões de euros serão repartidos entre a ciência e a inovação para, neste tempo de pandemia, "de forma célere, desenvolver ciência, conhecimento e tecnologia".

A verba será também canalizada para as empresas que, através da sua atividade produtiva, ajudem no combate à Covid-19. "Vamos também ajudar, numa linha de apoio, as empresas que redirecionem a sua produção e que aumentem a sua capacidade de produção para produzir mais máscaras, ventiladores e tudo o que é equipamento de proteção individual", concretizou Ana Abrunhosa.

E a necessidade de material é também assinalada pela governante: "Precisamos de máscaras, das zaragatoas, batas e de todo o equipamento de proteção individual."

Quanto à distribuição dos montantes, a ministra da Coesão Territorial esclarece que 20 milhões de euros serão atribuídos à ciência e que 35 milhões de euros estão destinados à área da inovação. Mas, frisa Ana Abrunhosa, "mais importante do que os valores é dizer que estaremos disponíveis para apoiar todos os bons projetos".