Governo corta crescimento do PIB para 4,9% este ano

O Governo cortou em 0,1 pontos percentuais para 4,9% o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), face ao Programa de Estabilidade (PE), na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), entregue esta terça-feira no parlamento.

A previsão consta da proposta de OE2022 e significa uma ligeira revisão em baixa face ao cenário macroeconómico do PE para o período 2022-2026, divulgado em 28 de março, que apontava para um crescimento de 5% em 2022, e de 5,5% da proposta do OE2022 chumbada em outubro.