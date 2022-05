Governo cria observatório de preços para "garantir justiça na distribuição de valor"

© Stephanie Lecocq/EPA

O Ministério da Agricultura anunciou a criação de um observatório de preços "Nacional é Sustentável", face ao aumento dos custos dos fatores de produção e à tendência inflacionista nos bens alimentares, que a ministra Maria do Céu Antunes quer ver a funcionar ainda este ano. A missão deste organismo será "avaliar os impactos da conjuntura de mercado nos preços ao nível do consumidor", adiantou o ministério em comunicado.

Em declarações à TSF, Maria do Céu Antunes explicou que o objetivo é "garantir que na cadeia de valor, da produção ao retalho, não há nenhum elo que receba menos do que o elo anterior da cadeia, algo essencial para garantir a justiça da distribuição de valor".

Ministra explica ser necessário garantir que "não há nenhum elo que receba menos do que o elo anterior".

O observatório, que vai ficar a cargo do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP), tem também o objetivo de acompanhar os custos e preços na cadeia de valor agroalimentar, face ao aumento verificado nos fatores de produção, que se traduzem numa "tendência inflacionista" nos alimentos.

Avaliação vai começar pelos produtos "essenciais" em qualquer família.

Os primeiros alimentos, que vão constituir o "projeto-piloto" do observatório, serão os "essenciais na mesa de qualquer família", mas o objetivo do executivo é o de que o âmbito de investigação seja alargado "à medida do possível".

Embora ainda não se comprometa com datas, a ministra revela que a ideia foi recebida de forma "francamente positiva" pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), e sublinha que "todos vão ganhar com isto".

Ideia foi bem recebida pelas empresas de distribuição.

"De forma transparente, vamos mostrar boas práticas e vamos corrigir práticas menos boas que possam eventualmente existir, melhorando o que houver a melhorar", assegura.