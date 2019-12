Governo dá bónus fiscal a 13 investimentos que criam 2 mil empregos

Até 2022, deverão estar no terreno mais dois mil postos de trabalho © Miguel Pereira da Silva/Global Imagens

O Conselho de Ministros aprova nesta quinta-feira contratos de concessão de benefícios fiscais a nove projetos de investimento estrangeiro que se juntam a outros quatro já aprovados e que, no total, representam 450 milhões de euros de investimento e a criação de dois mil postos de trabalho. Os benefícios não são uniformes, dependendo de fatores como, por exemplo, a região no qual o investimento é feito, mas incidem tipicamente em IRC, IMI ou IMT.

O secretário de Estado da Internacionalização sublinha que os 13 projetos permitem também a "manutenção de 3.200 postos de trabalho" e a "grande diversificação de fontes de investimento, com países como Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos da América e Qatar, para além de dois projetos portugueses".

Eurico Brilhante Dias acredita que "muitos destes postos de trabalho estarão em processo de recrutamento, que se inicia ainda em 2019", o que "vai permitir que ainda no primeiro semestre muitos estejam no terreno".

O governante acredita que, "até 2021 ou 2022, este conjunto de dois mil postos de trabalho esteja plenamente concluído".

Eurico Brilhante Dias afirma que há "projetos importantes na área das componentes automóveis e da aeronáutica", realçando que "um dos projetos é o novo investimento do grupo Airbus, que ainda há pouco tempo foi anunciado para o município de Santo Tirso".

Para além deste projeto, há um "investimento importante no setor agroalimentar, especificamente na área da panificação, e um no setor do turismo que vai criar muitos postos de trabalho e desenvolver o turismo no sul do país", garante.

Brilhante Dias adianta que há também "investimentos na área das tecnologias de informação e comunicação".