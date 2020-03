Até ‪9 de abril. Governo determina encerramento de todos os bares às 21h00

Cais do Sodré © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Nuno Guedes 14 Março, 2020 • 20:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo decidiu fechar todos os bares a partir das 21h00.

O encerramento de discotecas e bares com espaços de dança já tinha sido anunciado há dois dias, mas agora as limitações alargam-se a todos os bares. A decisão foi aprovada este sábado pelos Ministérios do Estado, da Economia e da Transição Digital, da Administração Interna e da Saúde.

O Executivo apresenta vários argumentos, entre os quais o aumento de doentes com Covid-19 e em mais regiões do país, bem como a urgência de travar linhas de contágio.

O encerramento dos bares depois das 21h00 dura, pelo menos, até ‪9 de abril.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19