Governo dos Açores lembra que anterior concurso de privatização da SATA deu "zero candidatos"

Duarte Freitas, secretário regional das Finanças do Governo dos Açores © Eduardo Resendes/Açoriano Oriental (arquivo)

O secretário regional das Finanças do Governo dos Açores recordou esta quarta-feira que o anterior concurso de privatização da SATA, da responsabilidade do PS, deu "zero candidatos", mas agora foram apresentada duas candidaturas à Azores Airlines.

Duarte Freitas, que falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada, sobre a iniciativa Construir 2030, questionado sobre a idoneidade das duas candidaturas apresentadas ao processo de privatização da Azores Airlines, referiu que existe um júri cujos elementos "são à prova de bala em termos de credibilidade".

Além disso, existe uma comissão técnica de acompanhamento que merece "toda a credibilidade", acrescentou o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública.

"Estamos confiantes e seguros que, com este júri e a comissão técnica de acompanhamento, vai ser feita a triagem absolutamente necessária para aferir da viabilidade e compatibilidade dos vários concorrentes para depois se apresentar a solução que seja mais correta", disse Duarte Freitas.

Questionado se a existência de dois candidatos é satisfatório, o titular da pasta das Finanças declarou que "é aquilo que o mercado deu".

Duarte Freitas recordou que "já houve um concurso que deu zero candidatos", lamentando que quem lançou esse concurso - governo socialista - "ainda se atreve a pronunciar-se" agora.

"O PS deveria ser o último partido a poder abrir a boca. Foi quem desgraçou a SATA e falhou um processo concursal, e ainda tem o desplante de falar", afirmou.

O concurso para a privatização da Azores Airlines recebeu duas propostas, apresentadas pelo Atlantic Consortium e pelo consórcio NewTour/MSAviation, que ofereceram 6,50 euros por cada ação da companhia responsável pelas ligações com o exterior dos Açores.

O anúncio foi feito durante o ato público de abertura das propostas referentes ao concurso público internacional para a privatização da transportadora, que decorreu na segunda-feira na sede do grupo SATA, em Ponta Delgada.

Segundo adiantou na altura o presidente do júri, Augusto Mateus, a primeira proposta, do NewTour/MSAviation, foi apresentada às 11h37 desse dia e pretende adquirir 760 mil ações, com um preço global de 4,940 milhões de euros (6,50 euros por cada ação).

Já a segunda proposta, do Atlantic Consortium, deu entrada às 11h43, com um preço total de 4,875 milhões de euros, oferecendo 6,50 euros por cada ação.

Face às semelhanças entre as duas propostas, o caderno de encargos prevê a realização de um novo ato público de forma a permitir aos concorrentes a alteração dos valores, ainda de acordo com o presidente do júri.

O novo ato público deverá decorrer na "próxima semana", conforme as "disponibilidades", admitiu Augusto Mateus.