Governo e parceiros sociais discutem esta quarta-feira Plano de Recuperação

A Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) reúne-se esta quinta-feira em Lisboa, tendo na ordem de trabalhos a situação decorrente da Covid-19 e o Plano de Recuperação e Resiliência, contando com a presença o ministro do Planeamento.

Além da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, a reunião conta com a presença do ministro do Planeamento, Nelson de Souza, contando ainda presencialmente com dois elementos de cada confederação sindical e um elemento de cada confederação patronal.

O primeiro ponto da ordem de trabalhos do encontro, que decorrerá no Palácio da Ajuda, em Lisboa, diz respeito ao "balanço da situação" relacionada com a pandemia de Covid-19, estando o segundo destinado ao Plano de Recuperação e Resiliência, e o terceiro a "outros assuntos".

A reunião foi convocada pelo Governo na sexta-feira.

O CPCS é composta pelo Governo, pelas confederações sindicais CGTP e UGT, e pelas confederações patronais CIP - Confederação Empresarial de Portugal, CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal e CTP - Confederação do Turismo de Portugal.

