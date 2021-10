Governo entrega proposta de OE para 2022 no Parlamento. Leia aqui o essencial

© Lusa

O Governo entregou, esta segunda-feira, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 na Assembleia da República. O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, deu um envelope com a pen, que contém o documento, a Ferro Rodrigues às 23h37. A conferência de imprensa de apresentação do Orçamento pelo ministro está marcada para as 9h desta terça-feira.

Depois de uma maratona em Conselho de Ministros para aprovação do documento, que começou às 09h30 da última sexta-feira e acabou às 02h00 de sábado, o Governo entregou a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano cerca de 20 minutos antes da meia-noite desta segunda-feira.

É o segundo Orçamento de João Leão enquanto ministro das Finanças, cargo que passou a desempenhar em junho de 2020, substituindo Mário Centeno, que é atualmente governador do Banco de Portugal.

A votação na generalidade do OE2022 está agendada para 27 de outubro e, em caso de aprovação, a votação final global vai ser em 25 de novembro.