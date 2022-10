Governo espera estabilização da taxa de desemprego em 5,6%

© Vasco Neves (Arquivo)

O Governo prevê que a taxa de desemprego estabilize nos 5,6% este ano e no próximo, caindo assim dos 6,6% registados em 2021, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).



De acordo com a proposta do OE2023, entregue esta segunda-feira no Parlamento, o executivo está ligeiramente mais otimista relativamente à taxa de desemprego, já que na proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) previa uma taxa de 6% este ano e no Programa de Estabilidade 2022-2026 apontava 5,8% em 2023.

O Governo prevê ainda uma taxa de emprego de 1,9% este ano e de 0,4% em 2023.

