Governo estima subida da inflação para 4% este ano

O Governo entregou e apresentou Orçamento do Estado para 2022 esta quarta-feira

O Governo prevê que a taxa da inflação aumente para 4% este ano, uma revisão em alta face aos 3,3% previstos no Programa de Estabilidade, segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2022, entregue esta quarta-feira.

De acordo com a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), o executivo prevê que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) aumente de 0,9% em 2021 para 4% em 2022.

No Programa de Estabilidade 2022-2026, entregue em 28 de março, o Governo previa um aumento do IHPC para 3,3% este ano e uma subida do Índice de Preços do Consumidor (IPC) para 2,9% e uma redução para 1,7% em 2023 e nos anos subsequentes até 2026.