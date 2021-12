Governo estuda novos apoios a bares e discotecas

Pérola Negra no Porto. Fazem-se os últimos preparativos para a reabertura de discotecas e bares no próximo dia 01 de outubro após o período de encerramento de ano e meio no âmbito das medidas de contenção da pandemia de covid-19, 29 de setembro 2021. (ACOMPANHA TEXTO DO DIA 30 SETEMBRO 2021). ESTELA SILVA/LUSA © LUSA

Por Patrícia Bentes 09 Dezembro, 2021 • 19:15

Pedro Siza Vieira anunciou esta tarde, à margem de um ciclo de conferências sobre mobilidade e transportes, que estão a ser estudados novos apoios ao setor da diversão noturna.

Nos últimos dias foram notícia as queixas destes empresários que têm registado quebras na faturação superiores a 60% por causa das novas restrições adotadas no âmbito do combate à Covid-19. Pelas novas regras, o acesso a bares e discotecas passa a depender da apresentação de certificado de teste ou de recuperação.

A testagem obrigatória tem desmobilizado os clientes destes espaços de diversão noturna, e muitos admitiram já que preferem encerrar durante o mês de dezembro por forma a minimizar as perdas. Já para o mês de janeiro, o Governo decretou uma semana de encerramento obrigatório para as discotecas.

O ministro da economia garante que tem estado a acompanhar as preocupações do setor. Siza Vieira não adianta, para já, que medidas é que tem estado a negociar com estes empresários, mas afirma que o diálogo tem sido permanente, e que "o mais rápido possível" serão anunciados novos apoios, sobretudo para as discotecas obrigadas a fechar portas.