Governo fala ao país sobre a TAP nesta sexta ao meio-dia

O executivo entrega o plano à Comissão Europeia ainda esta quinta-feira, último dia do prazo © Rodrigo Antunes/Lusa

Por Hugo Neutel 10 Dezembro, 2020 • 19:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Será nesta sexta-feira ao meio-dia que o Governo vai falar ao país sobre o plano de reestruturação da TAP, confirmou a TSF junto do ministério das Infraestruturas e Habitação.

A conferência de imprensa conjunta de Pedro Nuno Santos e do ministro das Finanças não será, no entanto, acompanhada da publicação do documento propriamente dito: isso só acontecerá quando o plano for aprovado por Bruxelas.

O executivo entrega o plano à Comissão Europeia ainda esta quinta-feira - o último dia do prazo.

A reestruturação da TAP implica o despedimento de 2 a 3 mil trabalhadores, um corte de 25% na massa salarial e a diminuição da frota para 88 aviões (no início do ano tinha 105).

O plano é a moeda de troca exigida por Bruxelas para autorizar a ajuda do Estado, que já neste ano emprestou 1200 milhões de euros à transportadora.

A TSF sabe que em 2021 a injeção deverá ficar pouco abaixo deste valor.