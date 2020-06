Governo formaliza designação de Centeno para governador do BdP

Mário Centeno © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Cátia Carmo 25 Junho, 2020 • 19:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É oficial. O Governo já formalizou a designação de Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal. O primeiro-ministro, António Costa, escreveu ao presidente da Assembleia da República a comunicar a proposta do Governo para nomear o ex-ministro das Finanças para o cargo.

"É intenção do Governo, na sequência de proposta do senhor ministro de Estado e das Finanças [João Leão], designar o professor doutor Mário Centeno para o cargo de governador do Banco de Portugal", lê-se na missiva enviada por António Costa a Ferro Rodrigues.



Na mesma carta, o primeiro-ministro pede depois que "seja requerida a audição do indigitado na comissão parlamentar competente, nos termos do disposto na lei orgânica do Banco de Portugal".