Governo garante que preços da energia "vão pesar menos na carteira em 2023"

Governo diz que em 2023 os preços da energia "vão pesar menos na carteira" © Photo by Diz Play on Unsplash

Por Judith Menezes e Sousa 29 Dezembro, 2022 • 13:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em dia de turbulência no Governo, Duarte Cordeiro apresentou-se com a notícia de que, apesar do cenário internacional, o preço da energia vai pesar menos na fatura dos portugueses.

"A energia, ao contrário do que aconteceu em 2022, pode em 2023 apresentar-se como elemento de competitividade, abaixo da inflação e puxar inflação do país para baixo," afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, em conferência de imprensa.

O Governo prevê, por isso, "uma diminuição dos preços reais, valores abaixo da inflação e em alguns casos reduções significativas do valor dos preços."

"A tarifa regulada vai subir 1,6%, abaixo do valor da inflação previsto no Orçamento do Estado," vincou Duarte Cordeiro.

Na mesma conferência de imprensa, o Secretário de Estado da Energia João Galamba sublinha que esta é uma previsão conservadora.

"Seja pelo mecanismo ibérico, seja pelo aumento das renováveis, seja pelo aumento do número de consumidores, todos os fatores estruturais são melhores," garantiu.

Nesta conferência de imprensa, o ministro do Ambiente e da Ação Climática fez as contas às faturas de dezembro e ao preço do dia de hoje, seja na eletricidade, seja no gás, tanto no mercado regulado, como o liberalizado. Duarte Cordeiro constata que, na eletricidade, existem comercializadores no mercado liberalizado com tarifas abaixo de regulado. O ministro aconselha, por isso, os consumidores a compararem ofertas que lhes sejam " mais vantajosas."