Governo mantém desconto sobre os combustíveis até ao final do mês

Por Gonçalo Teles 17 Abril, 2023 • 21:07

O Governo decidiu manter em vigor, até ao final do mês de abril, as medidas de combate ao aumento dos preços dos combustíveis através de uma redução nos impostos, anunciou o Ministério das Finanças em comunicado.

Assim, mantêm-se ativos o desconto no ISP equivalente a "uma descida da taxa do IVA de 23% para 13%", a compensação, através da redução do ISP, "da receita adicional do IVA, decorrente de variações dos preços dos combustíveis" e a "suspensão da atualização da taxa de carbono".

Segundo as contas do Governo, "a redução da carga fiscal passará a ser de 32,8 cêntimos por litro de gasóleo e de 34 cêntimos por litro de gasolina", sendo que em comparação com a primeira quinzena do mês, "o total do desconto na carga fiscal mantém-se para a gasolina e reduz-se ligeiramente para o gasóleo (um cêntimo)".

O executivo mantém também a vigor a redução de seis cêntimos do ISP aplicável ao gasóleo agrícola.