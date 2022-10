Governo marca nova reunião de Concertação Social. Acordo de rendimentos e OE em discussão

Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social © Rodrigo Antunes/Lusa

O Governo marcou uma reunião com os parceiros sociais para as 18 horas desta quinta-feira, apurou a TSF. A reunião acontece depois de o Governo ter dado a conhecer, na semana passada, a sua proposta sobre o acordo de rendimentos, tendo definido aquele momento como um ponto de partida nas negociações com os parceiros sociais.

Esse será um dos temas em cima da mesa da nova reunião, onde também deverá ser abordada, segundo a RTP, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que o Governo entrega na próxima segunda-feira.

Na semana passada, executivo apresentou aos parceiros sociais uma subida salarial anual de 4,8% até 2026, definindo como objetivo garantir que até a esse ano haja um aumento médio acumulado de 20% dos salários dos trabalhadores face a 2022.

Na reunião agendada para esta quinta-feira, o Governo deverá apresentar aos parceiros sociais os detalhes e os valores das medidas apresentadas na proposta de acordo de rendimentos e competitividade.

No final do encontro da semana passada, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social falou de uma reunião "muito produtiva", mas admitiu que se seguiria uma fase negocial "muito intensa".

Ana Mendes Godinho reconheceu ser mais exigente" chegar a um acordo em tempos "complexos e de incerteza" e apelou ao "esforço" e "compromisso" de todos para atingir metas e dar sinal de "confiança, esperança e previsibilidade".

