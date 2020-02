Governo não vai além de aumento de 10 euros para escalões mais baixos

Ana Avoila, dirigente da Frente Comum © Vítor Rios / Global Imagens

Os escalões mais baixos da Administração pública vão ter aumento de 10 euros por mês.

Para a dirigente sindical, Ana Avoila, o Governo fica muito aquém da reposição de salários necessária para os funcionários públicos além de que a sindicalista ficou a saber que o executivo não vai mexer noutras matérias.

"O subsídio de almoço não está disponível para aumentar, os dias de férias não está disponível para repor aquilo que tirou, o trabalho extraordinário não está disponível para repor o que falta (porque ainda não está pago a 100%). O Governo não está disponível para coisa nenhuma", acusa Ana Avoila.

A sindicalista adianta ainda que "a expectativa que os trabalhadores criaram já na anterior legislatura em que não tiveram aumentos de salários e agora estamos perante uma atualização salarial que começou este ano da pior maneira".



Com esta resposta do Governo, Ana Avoila promete que no final do mês os sindicatos vão estudar formas de luta, não excluindo uma nova greve.