Governo prepara dois novos apoios para afetados pela pandemia. Abono de família extra pode estar na calha

Governo prepara dois novos apoios para afetados pela pandemia

O Governo pode aprovar esta quinta-feira dois novos apoios às famílias que perderam parte do salário. Na calha pode estar um abono de família extra e um complemento de 350 euros, avança o jornal Público.

De acordo com o Público, são duas medidas gémeas para ajudar quem perdeu rendimentos durante a pandemia. A primeira vai ser paga em agosto, chama-se complemento de estabilização e terá o valor de um terço do salário, ou seja, o valor perdido durante um mês em lay-off, mas com um limite de 351 euros, o equivalente a 80% do indexante dos apoios sociais.

Para beneficiar deste complemento de estabilização, além de terem de ter perdido um terço do rendimento por terem estado em lay-off, os trabalhadores não podem ter um ordenado acima dos 1270 euros por mês.

Pelas contas do Governo, este apoio social vai custar aos cofres do Estado, 70 milhões de euros.

O Público avança ainda que quem tiver filhos pode ainda receber um abono de família extraordinário. Aqui, o apoio será pago em setembro, por ser o mês do arranque do ano letivo.

O Governo explica ao Público que o abono de família extra funcionaria assim como um apoio à compra de material escolar.

Esta ajuda extra será atribuída a famílias com filhos que recebem atualmente abonos de família do 1.º, 2.º e 3.º escalões. Para esta medida, o governo conta gastar 32 milhões de euros.

No total, são 102 milhões de euros em apoios sociais suplementares para quem foi tocado pela crise provocada pela Covid-19.

