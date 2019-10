Governo prepara medidas urgentes para melhorar a qualidade dos transportes públicos

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 24 Outubro, 2019 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, avançou ao Fórum TSF, durante a Mobi Summit, que o número de assinaturas de passes na Área Metropolitana de Lisboa subiu 25% em setembro, em relação ao mesmo mês do ano passado. Por esse motivo, sublinha o governante, o Governo terá de concentrar-se em melhorar as condições dos transportes.

Pub Pub

"Na Área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, há dados de setembro de 2019 que, comparando com 2018, regista um aumento de 25% do número de assinaturas, o que é muito impressivo. Alguns operadores rodoviários duplicaram o número de assinaturas, portanto, com um incremento de procura de mais 100%. Evidentemente, reconhecemos que o sucesso da medida foi um pouco superior àquele que nós estávamos à espera. Temos, com urgência, de tomar medidas para que possamos criar melhores condições para que as pessoas tenham conforto e qualidade na utilização de transporte público", adianta ao jornalista Manuel Acácio.

Pub Pub

Quanto à possibilidade de os transportes públicos virem a tornar-se gratuitos, Jorge delgado tem mais dúvidas: "Não sei é se seria necessário. Não sei se o fosso financeiro para esse efeito seria, de facto, compensador. Agora, do ponto de vista pela adversativa, eu diria que não podemos é ter transporte público caro, tem de ser um preço que seja perfeitamente compatível, perfeitamente aceitável para o orçamento das famílias".

Jorge Delgado defende, portanto, que a prioridade deve ser "investirmos na qualidade do serviço que prestamos, tornando-o mais atrativo e mais eficaz".