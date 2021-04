Governo prevê crescimento da economia de "9% em dois anos"

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão © Tiago Petinga/Lusa

O Governo prevê um crescimento de 4% do Produto Interno Bruno (PIB) este ano, mas antecipa uma aceleração de 4,9% em 2022. Vão ser "9% em dois anos", garantiu o ministro das Finanças, João Leão, durante a apresentação do Programa de Estabilidade 2021/2025, esta quinta-feira, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O crescimento deste ano terá como base uma "forte recuperação no segundo trimestre", que se espera depois de mais um confinamento. Já o valor de 4,9% estimado para o próximo ano tem em conta "as perspetivas positivas decorrentes do processo de vacinação em curso e do Plano de Recuperação e Resiliência".

"Como o plano de vacinação está a avançar a bom ritmo, espera-se que o crescimento seja mais elevado no próximo ano. O plano de vacinação permite antecipar uma recuperação muito forte da atividade económica no segundo semestre deste ano e, em particular, no ano que vem. Já se vê a luz ao fundo do túnel. Para o ano é fundamental concentrar-nos na recuperação económica e social em Portugal e na Europa", explicou João Leão.

A previsão divulgada fica abaixo dos 5,4% para o crescimento de 2021 apresentados no Orçamento do Estado para 2021.