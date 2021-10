Governo prevê estabilização da inflação nos 0,9%

No índice não harmonizado, em 2020 também se registou o valor negativo de -0,1% © Ibrahim Boran/Unsplash

A taxa de inflação medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) deverá ser de 0,9% tanto este ano como em 2022, segundo as previsões macroeconómicas adjacentes à proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022).

De acordo com o documento dado a conhecer na segunda-feira à noite, depois de um IHPC de -0,1% em 2020, os preços deverão acelerar para 0,9% em 2021, mantendo o ritmo em 2022.

No índice não harmonizado (Índice de Preços no Consumidor, IPC), em 2020 também se registou o valor negativo de -0,1%, mas para este ano o Governo aponta para uma inflação de 1,0%, que baixa para 0,9% em 2022.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), a diferença entre os dois índices "resulta sobretudo da inclusão na estrutura do IHPC da despesa realizada pelos não residentes ("turistas"), parcela esta excluída do âmbito do IPC, podendo os dois indicadores apresentar, por este motivo, resultados não coincidentes".

O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022.

No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022, prevendo também que a taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, "atingindo o valor mais baixo desde 2003".

A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano. O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa.

O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental esta terça-feira, às 09h00, em conferência de imprensa, em Lisboa.

