Governo prevê que economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% no próximo ano

Por Lusa 12 Outubro, 2021 • 00:56

A economia portuguesa deverá crescer 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022, de acordo com as previsões do Governo divulgadas esta terça-feira que acompanham a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), já conhecida.

Alguns dos números já tinham sido adiantados a meio da semana aos partidos na ronda de apresentação do OE2022 na Assembleia da República, e são agora confirmados pelo Governo, configurando uma revisão em alta face ao previsto em abril (4,0% para este ano e 4,9% para 2022).

Em 2020, primeiro ano fortemente marcado pela pandemia de Covid-19, a economia portuguesa contraiu 8,4%, de acordo com uma revisão do Instituto Nacional de Estatística (INE) feita em 23 de setembro.

