Governo promete regulamentar regras de acesso gratuito às creches do privado ainda este mês

Por José Milheiro 11 Novembro, 2022 • 10:53

A ministra do trabalho comprometeu-se a regulamentar até ao final deste mês as regras de acesso gratuito às creches do setor privado quando não houver vaga no setor social.

Numa resposta ao PSD, esta sexta-feira na Comissão de Orçamento e Finanças no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023, a ministra recusa falar em atraso, apesar de o ano letivo já ter começado há dois meses.

"Tivemos no primeiro mês 37.000 crianças, no segundo mês de execução mais 6000. A previsão que temos em 2023 é de ter cerca de 70.000 crianças e em 2024 ter 100.000 crianças, tal como assumimos desde o início."

"Aquilo que estamos a planear é que a partir de janeiro seja feito o alargamento da medida às crianças que não têm resposta por parte do setor social", lembra.