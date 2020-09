Governo quer apoio à redução total de horários para empresas com perdas superiores a 75%

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (2-D), acompanhado pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (4-D), pelo ministro do Planeamento, Nelson de Souza (D) e pela secretária-geral da CGTP-IN, Isabel Camarinha (E), durante a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, convocada para discutir o Plano de Recuperação e Resiliência que define as prioridades para a saída da crise, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, 30 de setembro de 2020. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

